Mersin'in Tarsus ilçesinde 18 Mayıs'ta meydana gelen silahlı saldırıların faili, jandarma ekiplerinin İHA ve helikopter destekli operasyonuyla tespit edilmesinin ardından ölü olarak ele geçirildi.

MERSİN (İGFA) - Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Tarsus'ta dün gerçekleşen ve çok sayıda kişinin etkilendiği silahlı saldırıların faili, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonla kısa sürede tespit edildi.

İnsansız hava aracı (İHA) desteğiyle yeri belirlenen şüpheli, jandarma birliklerinin helikopter destekli operasyonuyla kuşatıldı.

Açıklamada, şüphelinin kaçamayacağını anlayarak intihar ettiği belirtildi.

Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı, yaralılar için ise acil şifa dilekleri iletilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Hatırlanacağı gibi, 18 Mayıs günü saat 13.52'de gelen ihbarla Tarsus ilçesi Kadelli Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayında, 6 vatandaşın hayatını kaybederken, 8 vatandaşın da yaralanmıştı.

Valilik, yaptığı açıklamasında, şüpheli şahsın yasaklı madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastane girişlerinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının bulunduğunun tespit edildiğini duyurmuştu.