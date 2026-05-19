ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan tüm gençlerin bayramını kutladı.

Mesajında gençlere selam ve sevgilerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî Mücadele'nin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andı.

Şehitleri rahmetle yâd eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazilere de sağlıklı ve hayırlı bir ömür temennisinde bulunarak, milletin fedakârlıklarla kurulan bir tarih mirasına sahip olduğunu vurguladı.