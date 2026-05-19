Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında sosyal refah, tarımsal kalkınma ve şeffaf belediyecilik odaklı kararlar alındı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı oturumunda, kent vizyonuna değer katacak ve vatandaşların refah seviyesini doğrudan artıracak birçok stratejik karar masaya yatırıldı. Sosyal belediyecilik ve yerel kalkınma ilkeleri doğrultusunda hazırlanan gündem maddeleri görüşüldü.



HOROZ KART SAHİPLERİNE BAYRAM MÜJDESİ



Sosyal adalet ve dayanışma ruhunu canlı tutmayı hedefleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Yardım Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir nakdi destek kararı alındı. Bu kapsamda, düzenli hane yardımı alması uygun bulunan ve Sosyal Destek Kartı (Horoz Kart) sahibi olan dar gelirli vatandaşlar bu destekten faydalanacak. Alınan meclis kararı doğrultusunda, 2026 yılı Kurban Bayramı vesilesiyle bu hanelerin mutfak masraflarına katkıda bulunmak ve bayram sevincini paylaşmak amacıyla hane başına 2.000 TL gıda (et) desteği yatırılacak. Bu destekle, bayramda ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına doğrudan katkı sağlanacak.





ÜRETİCİYE YEM BİTKİSİ TOHUMU DESTEĞİ



Yerel üretimi güçlendirmek ve Denizli'nin tarımsal potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak adına meclis gündemine sunulan bir diğer önemli madde ise çiftçilere yönelik tohum desteği oldu. Destek kapsamda, il genelindeki tarımsal verimliliği artırmak, sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak ve hayvancılık sektörünün en büyük gider kalemini oluşturan kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla üreticilere '5'li karışım yem bitkisi tohumu' desteği verilecek. Söz konusu destekle sadece üretici maliyetlerinin düşürülmesi değil, aynı zamanda ekilen toprağın organik madde miktarının artırılması ve toprağın su tutma kapasitesinin geliştirilmesi gibi ekolojik faydalar da gözetilecek.



MİLLİ SPORCULARA ÜCRETSİZ ULAŞIM AYRICALIĞI



Denizli'nin adını ve Türk bayrağını ulusal ile uluslararası müsabakalarda gururla dalgalandıran sporcular, Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenecek. Sporculuk hayatını sürdüren ve şehirde ikamet eden milli sporcuların motivasyonunu artırmak, antrenman ve ulaşım maliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi. Mecliste kabul edilen madde uyarınca, Gençlik ve Spor Bakanlığı veya ilgili federasyonlarca verilen 'Milli Sporculuk Belgelerini' ibraz eden tüm aktif sporcular, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen şehir içi belediye otobüslerinden tamamen ücretsiz olarak yararlanabilecekler.



KARDEŞ ŞEHİRLERLE ORTAK PROJE VE HİZMET



Denizli Büyükşehir Belediyesi, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kurduğu dostluk ve iş birliği köprülerini somut projelere dönüştürmek için vites yükseltiyor. Belediye envanterini ve kurumsal tecrübesini diğer kentlerle paylaşmayı öngören madde, meclisin onayından geçti. Alınan karar doğrultusunda, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut kardeş şehirleri ile ortak hizmet projeleri üretmesi, kentlerin karşılıklı gelişimi için deneyim paylaşımında bulunulması ve ihtiyaç duyulması halinde bu şehirlere ayni yardımlar yapılması kararlaştırıldı.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ŞEFFAF BELEDİYECİLİK VURGUSU



Şeffaf ve hesap verilebilir belediyecilik vurgusu yapan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Göreve geldiğimiz ilk gün bir söz verdik; belediyemizin kapısı da defteri de halkımıza sonuna kadar açık olacak. Bizim vizyonumuzda belediyecilik, sadece altyapı döşemek değil; o yatırımları yaparken milletin parasını nereye, nasıl harcadığınızı halka açık yüreklilikle gösterebilmektir. Kaynaklarımızı, halkımızın refahı, çiftçimizin üretimi ve çocuklarımızın geleceği için harcamaya devam edeceğiz' dedi. Görüşülen gündem maddelerinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Çavuşoğlu, Denizli'yi her alanda daha güçlü, dayanıklı ve üretken bir kent haline getirmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak tüm meclis üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.



DESKİ 2025 YILI FAALİYET RAPORU GÖRÜŞÜLDÜ



Toplantının ardından ayrıca Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (DESKİ) 2026 Yılı Mayıs Ayı Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Faaliyet Raporu'nun da görüşüldüğü toplantıda, kentin su yönetimi, modern kanalizasyon hatları ve çevre yatırımları masaya yatırıldı. Genel kurulda, kurumun gelecek vizyonunu şekillendiren kararlara oy birliğiyle imza atıldı.