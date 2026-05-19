Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 220 bin üniversite öğrencisinin destekten yararlandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, gençlere yönelik yürütülen İŞKUR Gençlik Programı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Işıkhan, 2025 yılının Şubat ayında başlatılan program sayesinde üniversite öğrencilerine hem mesleki deneyim hem de gelir desteği sağlandığını belirtti. Program kapsamında yaklaşık 930 bin başvuru alındığını ifade eden Işıkhan, 220 bine yakın gencin programdan faydalandığını açıkladı.

Şubat 2025-Nisan 2026 döneminde gençlere toplam 10 milyar TL'nin üzerinde harçlık ödemesi yapıldığını kaydeden Işıkhan, programın 81 ilde 127 üniversiteyle iş birliği içinde yürütüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlerin geleceğe daha güvenle bakabilmesi için yeni programları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Bakan Işıkhan, mesajında gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutladı.