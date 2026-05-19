Bursa'da Yenişehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarı ve Belediye Mezbahası'nı modernize etti. Pazarda hijyen önlemleri alınırken, Belediye Başkanı Ercan Özel sağlıklı ve huzurlu bir bayram süreci için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın tarım ve hayvancılık üssü Yenişehir'de, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı.

Yenişehir Belediyesi, vatandaşların ve yetiştiricilerin kurban dönemini sorunsuz geçirmesi amacıyla Canlı Hayvan Pazarı ile Belediye Mezbahası'ndaki hummalı çalışmalarını tamamlayarak tesisleri bayrama hazır hale getirdi.

CANLI HAYVAN PAZARI KAPILARINI AÇIYOR

Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri ile Fen İşleri müdürlüklerine bağlı ekiplerin koordineli çalışmasıyla, ilçe sakinlerine hizmet veren Canlı Hayvan Pazarı baştan aşağı yenilendi.

19 Mayıs 2026 Salı (Bugün) gününden itibaren kurulacak ve bayramın birinci gününe kadar açık kalacak pazarda, hayvan satış yerlerinin sınırları çizilerek belirginleştirildi.

Toplum sağlığını ön planda tutan Yenişehir Belediyesi, pazar alanında geniş çaplı bir dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Yetiştiricilerin ve vatandaşların alana güvenle giriş yapabilmesi için kurulan Dezenfeksiyon Tüneli de aktif hale getirilerek kesintisiz hizmet vermeye başladı.

MODERNİZE EDİLEN MEZBAHADA HİJYEN EN ÜST SEVİYEDE

Kurban kesim işlemlerinin modern ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesi için Yenişehir Belediyesi Mezbahası'nda da hazırlıklar bitirildi. Tepeden tırnağa modernize edilen tesiste teknik bakımlar tamamlanırken, hijyen standartlarının en üst seviyede tutulması amacıyla düzenli olarak temizlik ve sterilizasyon işlemleri uygulanıyor.

Sadece kesim ve satış alanlarında değil, tesislerin estetik görünümünde de önemli adımlar atıldı. Mezbaha bahçesinde gerçekleştirilen peyzaj düzenlemeleriyle yeşil alanlar güzelleştirildi, parke taşları döşenerek vatandaşların konforlu bir şekilde hareket edebileceği alanlar oluşturuldu.

BAŞKAN'DAN HAYVANCILIKTA ÖNCÜ KENT VURGUSU

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Bursa'nın tarım ve hayvancılık lokomotifi olan Yenişehir'de, Kurban Bayramı sürecinin sorunsuz ve ilçeye yakışır şekilde geçmesi için tüm önlemleri aldıklarını belirtti. Başkan Özel, 'Yenişehir, sahip olduğu potansiyelle sadece kendi bölgesine değil, çevre il ve ilçelere de hayvancılık konusunda öncülük eden bir kent. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, hem emekçi hayvan üreticilerimizin emeklerinin karşılığını bulacağı hem de vatandaşlarımızın dini vecibelerini gönül rahatlığıyla, hijyenik bir ortamda yerine getirebileceği bir altyapı oluşturmak için ekiplerimizle çalıştık' dedi.