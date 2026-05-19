TCDD Taşımacılık, Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle 21 ve 27 Mayıs tarihlerinde bazı tren seferlerinde geçici düzenlemeye gidileceğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - TCDD Taşımacılık tarafından yapılan açıklamada, Havadurağı-Yıldırım durakları arasında gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları nedeniyle demiryolu hattının belirli saatlerde tren trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Açıklamaya göre yalnızca 21 Mayıs ve 27 Mayıs tarihlerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında hatta tren işletmeciliği yapılamayacak.

Bu kapsamda Kayaş-Sincan arasında hizmet veren banliyö trenlerinin seferleri geçici olarak Kayaş-Behiçbey arasında gerçekleştirilecek. Ankara-Polatlı Bölgesel Trenleri ise belirtilen saatlerde yalnızca Sincan-Polatlı hattında çalışacak.

TCDD Taşımacılık, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için seyahat planlarını yeni düzenlemeye göre yapmaları çağrısında bulundu.