Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - TOBB 2026 Yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı.

Düzenlenen törende, Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek'e, oda ve borsa camiasına sunduğu 10 yıllık hizmetlerinden dolayı Hizmet Şeref Belgesi ve plaket takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edilen plaket, Başkan Osman Akyürek'in Artvin iş dünyasına ve bölge ekonomisine sunduğu katkıların önemli bir göstergesi oldu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende, uzun yıllar oda ve borsa camiasına hizmet eden başkanlara teşekkür edildi.

Başkan Akyürek, Artvin'in ekonomik kalkınması, üreticilerimizin desteklenmesi ve ticaret hayatının güçlendirilmesi adına çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.