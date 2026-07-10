İstanbul Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Konserleri kapsamında gerçekleştirilen '90'lar Gecesi' isimli konser, müzikseverleri bir araya getirdi. Yaz akşamına renk katan etkinlikte vatandaşlar, 90'lı yılların unutulmaz şarkılarıyla nostalji dolu anlar yaşadı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Açık Hava Konserleri kapsamında '90'lar Gecesi' konseri gerçekleştirdi.

Maltepe Belediyesi Kent Orkestrası'nın sahne aldığı konser, Aydınevler Mahallesi Cumhuriyet Parkı'nda müzikseverleri bir araya getirdi. Yaz akşamına renk katan etkinlikte 90'lı yılların unutulmaz şarkılarıyla nostalji dolu anlar yaşandı.

'Sandalyeni Kap Gel' konseptiyle düzenlenen konsere her yaştan Maltepeli yoğun ilgi gösterdi. Parkı dolduran vatandaşlar, yanlarında getirdikleri sandalyelerde açık havanın keyfini çıkarırken, Maltepe Belediyesi Kent Orkestrası'nın seslendirdiği birbirinden sevilen eserlerle keyifli bir akşam geçirdi.

90'LARA DAMGA VURAN PARÇALAR SESLENDİRİLDİ

Konser boyunca Tarkan, Çelik, Emel Müftüoğlu başta olmak üzere 90'lı yıllara damga vuran birçok sanatçının hafızalara kazınan şarkıları seslendirildi. Dinleyiciler zaman zaman hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederken, konser alanında oluşan coşkulu atmosfer renkli görüntülere sahne oldu.

Vatandaşlar sevilen parçalarda yerlerinden kalkarak dans etti, alkışlarla ritim tuttu ve cep telefonlarıyla bu özel anları ölümsüzleştirdi. Müzik dolu gece boyunca parkı dolduran izleyiciler hem nostalji dolu anlar yaşadı hem de yaz akşamının tadını çıkardı.

Maltepe Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yaz boyunca farklı mahallelerde düzenlenmeye devam edecek açık hava konserleri, sanatın ve müziğin birleştirici gücünü Maltepelilerle buluşturmaya devam edecek.