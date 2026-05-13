Mersin Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde Soli Sahili'nde sahne alan ünlü şarkıcı Simge, sevilen şarkıları ve yüksek enerjili performansıyla festival alanını dolduran binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı.

MERSİN (İGFA) - Sahneye çıktığı andan itibaren coşkuyu zirveye taşıyan Simge, 'Ben Bazen', 'Önümüz Yaz', 'Aşkın Olayım', 'Malum' ve 'Kalpsiz Bir Serseri' gibi hit parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Konser boyunca Soli Sahili'ni dolduran kalabalık, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken festival alanında renkli görüntüler oluştu.

Sahnedeki enerjisi, güçlü performansı ve dinleyicilerle kurduğu samimi iletişimle büyük beğeni toplayan Simge, Mersin gecesine adeta müzik dolu bir imza attı.

Işık gösterileri ve sahne atmosferiyle birleşen konser, Mersin Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününe damga vuran etkinliklerden biri oldu.