Son dönemde müzik dünyasında dikkat çeken isimlerden Aybüke Albere, yeni müzik projesiyle dinleyiciyle buluştu. 'Ne Diyorsan', 'Aklım Kalır', 'Korkmam Ben', 'Aşk Olsun', 'Balla', 'Çocuklar Gibi', 'Yak' ve 'Harap' gibi sevilen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan başarılı sanatçı, Türkiye'nin en popüler sahnelerinde performans sergilemeye devam ederken peş peşe yayınlayacağı yeni şarkılarıyla da dikkat çekiyor.

İSTANBUL (İGFA) - 4 şarkıdan oluşan özel bir proje hazırlayan Aybüke Albere, müzik dünyasının güçlü isimleriyle bir araya geldi. Projede, söz ve bestesi Sezen Aksu'ya ait iki eser yer alırken; Kalben ve Aybüke Albere imzalı şarkılar da dikkat çekiyor. Düzenlemelerde ise Mustafa Ceceli, Ateş Berker Öngören, Ediz Hafızoğlu, Mert Kemancı ve Ozan Doğan Ariz'in imzası bulunuyor.

Projenin ilk çıkış şarkısı 'Hediye', duygusal yapısı ve güçlü melodisiyle öne çıkıyor. Söz ve müziği Kalben'e ait olan şarkının düzenlemesini Ediz Hafızoğlu ve Ozan Doğan Ariz yaptı.

'Hediye'nin klibi ise Aybüke Albere'nin yakın dostu, başarılı sanatçı Edis tarafından Amsterdam'da çekildi. Projenin tanıtım fotoğrafları ise Lara Sayılgan imzası taşırken, çekimler Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea'nin kral dairesinde gerçekleştirildi.

Öte yandan 'Hediye', son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan 'Kıskanmak' dizisinde de yayınlanarak büyük ilgi gördü. Aybüke Albere'nin yeni projesinin diğer şarkıları da şimdiden merak konusu oldu.

