Yakın zaman önce 'Müjde' şarkısını yayınlayan Zeynep Avcı, hem Türkiye hem de Almanya'daki konserlerine tüm hızıyla devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Bir ayağı İstanbul'da diğeri ise Berlin'de olan başarılı şarkıcı her hafta binlerce kilometre yol yapıyor.

Sevenleriyle buluşmak için sürekli havada olan Zeynep Avcı konser maratonunun yanında stüdyo çalışmalarına da devam ediyor.

Uçuşlarda bile şarkı yazan ve dinlenmeyen Zeynep Avcı, 'Asla yorulmuyorum, şarkılarımı söylemek bana yetiyor' diyerek motivasyonunu her ortamda yüksek tutuyor.