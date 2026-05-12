Çıkardığı birbirinden hit şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Gülden, yepyeni projesi 'Gülden'e Geldik'in ilk bölümünde Ceren Sagu'yu konuk etti.

İSTANBUL (İGFA) - Toplam 11 bölümden oluşan projede Gülden'e her bölümde farklı bir sanatçı eşlik ederken, başarılı sanatçı 10 kişilik canlı orkestrasıyla müzik, sohbet ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Gülden ayrıca her bölümde konuğuna özel yeni bir şarkı yazıyor.

İlk bölümde son günlerde adından sıkça söz ettiren Ceren Sagu ile düet yapan Gülden, sözü ve bestesi kendisine ait olan ve her konuğu için özel hazırladığı şarkıları da hediye ediyor.

Gülden'in Ceren Sagu için hazırladığı 'Kahrolsun Öyle Aşka', yayınlanmasının ardından sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken, birlikte düet yaptıkları 'Yemin Olsun' ve 'Yakarım İstanbul' dijital platformların listelerinde ilk sıralara yükseldi.

'Gülden'e Geldik', tüm dijital platformlarda ve YouTube'da aynı anda yayında.