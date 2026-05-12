Fotoğrafçı Lara Sayılgan, yeni eseri 'Louis Dream' ile 14-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Photo London 2026'ya katılıyor. Bu yıl fuara ikinci kez katılım gösterecek olan Sayılgan, Versailles Bahçeleri'nden ilham alarak ürettiği eseriyle sanatseverlerle buluşacak.

İSTANBUL (İGFA) - Fotoğrafçı Lara Sayılgan, sanatçısı olduğu galeri Vision Art Platform ile 14-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan Photo London 2026'ya yeni eseri 'Louis Dream ile katılacak.

Bu yıl fuara ikinci kez katılacak olan Sayılgan yeni eseri ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, 'Bu çalışmamda Paris'de kaldığım dönemde Versay Sarayının bahçesinde çektiğim farklı türdeki ağaçlardan esinlendim. Saraya inanılmaz bahçeler yapan Fransa Kralı 14. Louis ile ilgili filmler de beni çok etkilemişti. Eseri çalışırken hep ağaçların arasında insanları, o dönemde böylesi ihtişamlı bir yerde neler yaşadıklarını düşündüm. Photo London için özel olarak ürettiğim ve ilk defa burada sergileyeceğim bu çalışmamı da aynı ihtişamı yansıtması amacıyla büyük ölçülerde oluşturdum. Eser cam çerçevesi ile birlikte yaklaşık 1 metre 80 santimetre boyutunda. Eserin içindeki birkaç ağacın yapraklarının varaklanması da o görkemli döneme bir gönderme niteliği taşıyor' diye konuştu.

Fuar ortamlarında büyük işlerin izleyicinin algısı için önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Sayılgan, 'Eserin yanında, bahçede çekilmiş sadece siyah-beyaz çalışmalardan oluşan işler de sergilenecek. Ayrıca kutu içerisinde varak tekniği kullandığım farklı fotoğraflar da ziyaretçiler ile buluşacak' dedi.

Birleşik Krallık'ın fotoğrafçılık ve görsel sanatlar alanındaki önde gelen uluslararası bir fuarı olan Photo London, her yıl dünyanın en saygın fotoğrafçılarını, galerilerini ve küratörlerini, yeni nesil yeteneklerle bir araya getiriyor. Fuar 13 Mayıs'ta düzenlenecek olan VİP Ön İzleme etkinliğinin ardından 14-17 Mayıs tarihleri arasında sanatseverleri ağırlayacak.

LARA SAYILGAN KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya geldi. Sanat hayatına, Mimar Sinan Üniversitesi Opera/Şan Bölümünde başlayan Sayılgan, radikal bir değişiklik yaparak London College of Printing'de (günümüzdeki adı London College of Communication) moda ve portre fotoğrafçılığı alanında eğitimini tamamladı. Asistanlık döneminin ardından 2005 yılında kendi stüdyo oluşumu 'Studioplus' ı kurdu. 2009 yılında, 'Fresh&Flesh' isimli ilk kişisel sergisini Galeri Artist'de açtı.

2010 yılında, değişim temalı TV Programı 'Lara Sayılgan'la Sihirli Parmaklar' isimli TV Programını kurguladı ve çekti. Moda dergilerine kapak, editöryel çekimler, albüm kapakları, portreler ve reklam çekimleri yaparak çalışmalarını sürdüren Sayılgan, 2022 yılında Vision Art Platform bünyesine katıldı. Geçmiş yıllarda çekmeye başladığı ve eş zamanlı devam ettiği doğa fotoğrafları, video ve farklı teknikler kullanarak gerçekleştirdiği eserleriyle, galeri bünyesinde başta; Contemporary İstanbul olmak üzere yerli ve yabancı fuar ve sergilere katıldı.

2025 yılında sırasıyla; Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde 'SOS / Nokta-Çizgi-Nokta' sergisine 'Hayal Saray' isimli çalışmasıyla, 2025 Photo London 10. Edisyonuna siyah /beyaz fotoğraflarıyla, Contemporary İstanbul 20. Edisyonuna fotoğraf baskı üzerine varak uygulama işleri ile katılım sağlayan sanatçı ayrıca 21-26 Ekim tarihlerinde gerçekleşen 'Asia Now Paris' fuarında yer aldı.