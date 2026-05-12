Kayseri Ticaret Odası (KTO) AB Bilgi Merkezi, 'Avrupa Günü' etkinlikleri kapsamında sanatseverleri büyüleyen özel bir konser programına imza attı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun desteğiyle düzenlenen gecede, ünlü sanatçı Yaprak Sayar, Türk Sanat Müziği ve caz tınılarını harmanladığı performansıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

KAYSERİ (İGFA) - Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında Kayseri Ticaret Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda düzenlenen konsere, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba İlgü, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda sanatsever katıldı

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Avrupa Günü'nün barış, birlik ve dayanışma mesajlarına vurgu yaparak, sanatın birleştirici gücüne dikkat çekti.

Başkan Gülsoy, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Bugün burada, temelleri 76 yıl önce atılan Avrupa Günü vesilesiyle, kültürel etkileşimin en zarif örneklerinden birine şahitlik etmek üzere bir araya geldik. Bu akşam sahnede; TRT İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Yaprak Sayar'ın eşsiz yorumuyla, Türk Sanat Müziği'nin naif ruhunun cazın evrensel tınılarıyla birleştiği bambaşka bir repertuvar dinleyeceğiz. Bu konser sadece bir müzik dinletisi değil; Doğu ile Batı'nın, gelenek ile modernin ve farklılıkların nasıl muazzam bir harmoni oluşturabileceğinin en güzel kanıtıdır. Müziğin bu evrensel dili, ortak değerler etrafında kenetlenmemizin ve kültürel zenginliğimizin bir sembolüdür.'

' AB TÜRKİYE'SİZ, TÜRKİYE DE AB'SİZ DÜŞÜNÜLEMEZ''

Konuşmasında Türkiye-AB ilişkilerinin ekonomik boyutuna da değinen Başkan Gülsoy, stratejik ortaklık mesajı verdi: 'Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki bağlar sadece notalarla sınırlı değildir. Ekonomik verilere baktığımızda; toplam ihracatımızın yaklaşık yüzde 50'sini AB ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Türkiye, AB'nin en çok ithalat yaptığı 5. ülke konumundadır. Bu rakamlar net bir şekilde gösteriyor ki; Türkiye ile Avrupa Birliği ekonomik olarak birbirinden ayrı düşünülemez. Ancak bizim bağımız sadece ticaretle değil; kültürel, sosyal ve siyasi derinliğe sahip güçlü bir ortaklıktır. Türkiye, izlediği barışçıl ve yapıcı politikalarla Avrupa'nın geleceği ve huzuru için en önemli teminatlardan biridir. Her zaman vurguladığımız gibi; 'AB Türkiye'siz, Türkiye de AB'siz düşünülemez'.'

TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Yaprak Sayar'ın sahne aldığı konserde, klasik eserler modern caz düzenlemeleriyle yeniden hayat buldu.

Gecenin en çok ses getiren ve ayakta alkışlanan anı ise sanatçının Kayseri'nin kadim türkülerinden 'Yârim İstanbul'u Mesken mi Tuttun' eserini seslendirmesi oldu. Türkünün caz formuyla harmanlanmış yorumu, salondaki coşkuyu zirveye taşıdı.

KTO AB Bilgi Merkezi, bu tür etkinliklerle Kayseri halkının AB projeleri ve kültürel iş birlikleri hakkında farkındalığını artırmayı hedefliyor. Program, Başkan Ömer Gülsoy'un sanatçı Yaprak Sayar'a günün anısına takdim ettiği çiçek ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.