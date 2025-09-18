Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - Bu kapsamda, ilçenin en yoğun noktalarından biri olan Göksu Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde sıcak asfalt yenileme çalışması başarıyla tamamlandı.

Doğalgaz altyapı kazılarının ardından gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte, 500 metrelik yol ağı daha sağlıklı ve güvenli hale getirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Silifke’nin sosyal yaşamında önemli bir yere sahip olan Abdi İpekçi Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları, hem bölge esnafının hem de vatandaşların ulaşım konforunu artırdı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nda görevli Özgün Taş, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Silifke’nin en işlek ve hareketli caddelerinden biri olan Abdi İpekçi Caddesi’nde sıcak asfalt yenileme çalışmamızı tamamladık. Burası hem kafeleriyle hem de dükkanlarıyla meşhur bir caddedir. Doğalgaz kazı çalışmalarından sonra, 500 metrelik yolda asfalt yenileme çalışmamızı gerçekleştirdik. Silifke’de program dahilinde yol yapım ve bakım çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.