Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim alanındaki sosyal destek politikaları, somut başarı hikâyeleriyle karşılık bulmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ücretsiz Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri; hem öğrencilerin geleceğine ışık tutuyor, hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in her zaman vurguladığı 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' ilkesi, Büyükşehir Kurs Merkezleri'nde hayat buluyor.

Adile Nisa Bakır'ın azmi ve Büyükşehir'in sunduğu imkânların birleşimi, bu ilkenin sahadaki en somut yansımalarından biri olarak dikkat çekiyor.

EĞİTİMDE ENGEL TANIMAYAN HİKÂYE: ADİLE NİSA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezleri'nin başarısının somut örneklerinden birisi, 12. sınıf öğrencisi Adile Nisa Bakır oldu. Görme engelli bir birey olan Adile Nisa, lise son sınıfa geçtiğinde dışarıdan eğitim desteği almak için özel dershanelere başvurdu, ancak kabul edilmemesi üzerine derslerinde zorluklar yaşadı.

Destek noktasında araştırmalar yaparken öğretmenlerinin yönlendirmesiyle yeni bir kapı aralayan Adile Nisa, kendisi gibi görme engelli olan ve daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi'nden faydalanarak üniversiteyi kazanan Nazalin'in hikâyesinden ilham aldı.

Bu motivasyonla Silifke'de bulunan ücretsiz kurs merkezine başvuran Adile Nisa, ilk günden itibaren derslere dahil edildi. Muaf olmadığı tüm derslerden birebir eğitim desteği alan Adile Nisa, böylece eğitim yolculuğunda yalnız olmadığını hissetti.

Büyükşehir Kurs Merkezleri'nde görev yapan öğretmenlerin de sürece gönülden yaklaşması, başarının önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Öğrencilere sadece akademik destek sunulmakla kalınmıyor, aynı zamanda moral ve motivasyon anlamında da güçlü bir rehberlik sağlanıyor.