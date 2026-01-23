Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, tüm ilçelerde gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarının yanı sıra asfalt kaplama çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - MESKİ, Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nin 2 bin 400 metre içme suyu hattını yenileyerek mahallenin altyapısını güçlendirdi.

Altyapı çalışmalarından sonra tahrip olan yolları asfaltla kaplayan MESKİ, bu kapsamda 1200 ton asfalt ve 2 bin 500 metrekare parke çalışmasını tamamladı. MESKİ'nin gerçekleştirdiği çalışmalarla Değirmendere Mahallesi'nin hem altyapısı hem de üstyapısı yenilenmiş oldu.