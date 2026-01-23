Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, tüm ilçelerde gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarının yanı sıra asfalt kaplama çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

İstanbul Maltepe'de sosyal destek hizmetleriyle dayanışma
İstanbul Maltepe'de sosyal destek hizmetleriyle dayanışma
İçeriği Görüntüle

MERSİN (İGFA) - MESKİ, Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nin 2 bin 400 metre içme suyu hattını yenileyerek mahallenin altyapısını güçlendirdi.

Altyapı çalışmalarından sonra tahrip olan yolları asfaltla kaplayan MESKİ, bu kapsamda 1200 ton asfalt ve 2 bin 500 metrekare parke çalışmasını tamamladı. MESKİ'nin gerçekleştirdiği çalışmalarla Değirmendere Mahallesi'nin hem altyapısı hem de üstyapısı yenilenmiş oldu.

Kaynak: RSS