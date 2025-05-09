Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (NBER) ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen “Gelişmekte Olan Piyasalarda Para Politikası” konferansını başarıyla tamamladıİSTANBUL (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İstanbul Finans Merkezi’nde ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (NBER) iş birliğiyle “Gelişmekte Olan Piyasalarda Para Politikası (Monetary Policy in Emerging Markets)” başlıklı bir konferans düzenledi.

Konferansa, çeşitli ülkelerden üst düzey merkez bankası yetkilileri, akademisyenler ve uluslararası finansal kuruluş temsilcileri katıldı.

NBER’in, gelişmekte olan piyasalarda para politikası araştırmalarını teşvik etmek ve geçmiş deneyimleri incelemek amacıyla düzenlediği etkinlikte, para politikası aktarım mekanizması, uluslararası şokların ekonomik etkileri, döviz kuru dinamikleri, enflasyon beklentileri ve finansal düzenlemeler gibi konular ele alındı. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde para politikası uygulamaları ve küresel belirsizliklerin bu politikalar üzerindeki etkileri tartışıldı.

Merkez Bankası'nın ev sahipliği yaptığı konferans, Türkiye’nin küresel ekonomi tartışmalarındaki rolünü bir kez daha ortaya koyarken, katılımcılar arasında bilgi paylaşımı ve iş birliği fırsatları sağladı.

Etkinlik, gelişmekte olan ekonomilerin para politikası stratejilerine ışık tutmayı amaçladı.