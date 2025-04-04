Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımladı. Banka verilerine göre Mart ayında enflasyonun ana eğiliminde yavaşlama tespit etti.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre Mart ayında ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,46 arttığı, yıllık enflasyonun ise 0,95 puan azalarak yüzde 38,10’a gerilediği belirtildi.

Tüm göstergelerin değerlendirilmesiyle enflasyonun ana eğiliminin Mart'ta yavaşladığı gözlendi.

Gıda fiyatlarındaki yükseliş, taze meyve-sebze ve Ramazan etkisiyle artan et fiyatlarından kaynaklanırken, enerji grubunda akaryakıt fiyatlarındaki düşüş, şebeke suyu zamlarıyla dengelenince fiyatlar yatay seyretti. Temel mal grubunda giyimde indirimler devam ederken, dayanıklı mallarda ılımlı artış, diğer temel mallarda ise hafif yükseliş görüldü. Hizmet sektöründe aylık enflasyon yavaşladı, ulaştırma hizmetlerinde ise fiyatlar geriledi. Üretici enflasyonunda enerji etkisiyle zayıflama olurken, yıllık düşüş eğilimi sürdü.

Mevsimsel düzeltilmiş veriler, C endeksi ve medyan enflasyonda yatay bir seyir izlerken, diğer ana eğilim göstergelerinde gerileme olduğunu gösterdi.