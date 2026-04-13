Merkez Bankası verilerine göre Şubat 2026'da cari işlemler açığı 7,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yıllıklandırılmış açık 35,4 milyar dolara ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılı Şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre cari işlemler hesabı Şubat ayında 7 milyar 501 milyon dolar açık verdi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 462 milyon dolar açık kaydederken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 478 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre cari açık 35,4 milyar dolar olurken, dış ticaret açığı 73,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,6 milyar dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 24 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 0,9 milyar dolar açık verdi.

Hizmetler kaleminde Şubat ayında 2 milyar 14 milyon dolarlık net giriş sağlandı. Bu kalemde taşımacılıktan 1 milyar 215 milyon dolar, seyahatten ise 1 milyar 841 milyon dolar net gelir elde edildi.

Finans hesabı tarafında ise yıllıklandırılmış cari açığın finansmanında krediler 38 milyar dolarla en büyük katkıyı sağladı. Doğrudan yatırımlar 2,6 milyar dolar, portföy yatırımları 2,4 milyar dolar katkı verirken, efektif ve mevduatlar kaleminde 11,5 milyar dolarlık negatif etki görüldü.

Şubat ayında doğrudan yatırımlarda 138 milyon dolarlık net çıkış yaşanırken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'deki yatırımları 780 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışı yatırımları ise 918 milyon dolar arttı.

Portföy yatırımları Şubat ayında 780 milyon dolar net giriş kaydederken, yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 932 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 366 milyon dolarlık net alım yaptı.

Öte yandan resmi rezervlerde Şubat ayında 10 milyar 630 milyon dolarlık net azalış gerçekleşti.