Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 12 Mart'ta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısının özetini yayımladı. Politika faizinin yüzde 37'de sabit tutulduğu PPK toplantı metinde küresel belirsizlikler, enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyon riskleri öne çıktı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayımladı. Özette, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulduğu, sıkı para politikası duruşunun ise sürdürüleceği vurgulandı. Küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde, jeopolitik gelişmelerin ardından belirsizliklerin arttığı, küresel risk iştahının zayıfladığı ve özellikle enerji fiyatlarında yükseliş yaşandığı belirtildi. Ham petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın, küresel enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu ifade edildi.

Küresel büyüme görünümüne dair aşağı yönlü risklerin güçlendiği ve Türkiye'nin dış ticaret ortaklarına ilişkin büyüme beklentisinin 2026 ve 2027 yılları için yüzde 2,2 seviyesine revize edildiği aktarıldı.

FİNANSAL KOŞULLARDA SIKI DURUŞ SÜRÜYOR

PPK özetinde, kredi büyümesinde yavaşlama eğiliminin devam ettiği belirtilirken, Türk lirası mevduat ve kredi faizlerinde artış gözlendiği kaydedildi. Ayrıca, makrofinansal istikrarı desteklemek amacıyla zorunlu karşılıklar ve kredi büyümesine yönelik sınırlayıcı adımların sürdüğü ifade edildi. Merkez Bankası brüt rezervlerinin 197,5 milyar dolar seviyesine gerilediği, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) ise 254 baz puana yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

BÜYÜME 2025'TE YÜZDE 3,6 OLDU

Türkiye ekonomisinin 2025 yılı genelinde yüzde 3,6 büyüdüğü belirtilen özette, yılın son çeyreğinde ekonomik faaliyetin hız kestiği ve net ihracatın büyümeyi sınırladığı ifade edildi. Öncü verilerin, 2026 yılının ilk çeyreğinde iç talebin ılımlı seyrettiğine ve dezenflasyon sürecine destek verdiğine işaret ettiği kaydedildi.

Şubat ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,96 arttığı, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,53 seviyesine yükseldiği aktarıldı. Enflasyondaki artışta gıda fiyatlarının belirleyici olduğu vurgulanırken, hizmet enflasyonunun yüksek seyrini koruduğu ifade edildi. Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon görünümü açısından risk oluşturduğu belirtilen özette, özellikle akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki artışlara dikkat çekildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde artış gözlendiği belirtilirken, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 24,1'e, 2027 beklentisinin ise yüzde 18,4'e yükseldiği bildirildi. Hanehalkı enflasyon beklentisinin yüzde 48,8 seviyesinde yatay seyrettiği ifade edilirken, beklentilerin dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği vurgulandı. PPK, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirtti. Özette, enflasyon görünümünde bozulma olması halinde ilave sıkılaştırma adımlarının atılabileceği mesajı verildi.