Merkez Bankası, 2025 yılında enflasyonun hedefin üzerinde gerçekleştiğini açıkladı; nedenler ve uygulanan politikalar mektupta özetlendi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı enflasyonunun hedef etrafında belirlenen aralığın üzerinde gerçekleştiğini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e resmi yazı ile bildirdi. Banka, sapmanın nedenlerini ve enflasyonun tekrar hedef patikasına yaklaştırılması için uygulanan ve planlanan politikaları detaylandırdı.

Bankanın açıklamasına göre, 2025 yılında dezenflasyon sürecini destekleyen sıkı parasal duruş, finansal koşullardaki sıkılık ve talep dengelenmesi, enflasyonun hızını sınırlamış olsa da, arz şokları, fiyatlama davranışlarındaki katılıklar, kira ve eğitim gibi hizmet kalemlerindeki geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi, gıda fiyatlarındaki oynaklık ve yönetilen fiyat düzenlemeleri, enflasyonun hedefin üzerinde gerçekleşmesine yol açtı.

Para politikası çerçevesinde TCMB, yıl boyunca politik faiz ve gecelik borç verme faiz oranlarında düzenlemeler yaparak dezenflasyon sürecini destekledi. Banka, politika faizini 2025 sonunda yüzde 38'e düşürdü, 2026 ocak ayında ise yüzde 37 seviyesinde sabitledi. Ayrıca, makroihtiyati politika uygulamalarıyla kredi ve mevduat piyasalarındaki gelişmeler yakından takip edildi.

Mektupta, TCMB'nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğu vurgulanırken, enflasyon görünümünde bozulma olması hâlinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı; kredi ve mevduat piyasalarında beklenmedik gelişmeler olması durumunda ilave makroihtiyati adımların devreye alınacağı belirtildi.

TCMB, ayrıca 12 Şubat'ta yayımlanan 2026 Enflasyon Raporu-I ve 2026 Para Politikası metinleri ile kısa ve orta vadeli enflasyon hedeflerine ulaşmak için uygulanacak stratejileri kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu.

