Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle ödeme kuruluşları ve elektronik para şirketlerine yönelik önemli değişikliklere gitti. Yeni düzenleme ile 'nemalandırma' uygulaması sisteme dahil edildi.

ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası tarafından hazırlanan 'Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik' bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle birlikte mevcut yönetmeliğin 34'üncü maddesine 'koruma' ibaresinin ardından 've nemalandırma' ifadesi eklendi. Ayrıca gün sonu hesaplama saatleri tam iş günleri için 16.30'a, yarım iş günleri için ise 12.00'ye çıkarıldı.

ELEKTRONİK PARA FONLARINA NEMALANDIRMA İMKÂNI

Yeni düzenlemeyle elektronik para kuruluşlarının, koruma hesaplarında bulunan fonları belirli şartlar altında bankalarda nemalandırabilmesinin önü açıldı. Buna göre, ödeme fonları ve elektronik para karşılığı toplanan tutarlar, ilgili bankalarda açılacak hesaplarda gecelik vadede değerlendirilebilecek.

Ancak düzenleme, bu fonların güvenliğini ön planda tutuyor.

Nemalandırma sürecinde anaparanın korunması esas olacak ve yalnızca düşük riskli, likit varlıklar kullanılabilecek.

MÜŞTERİ FONLARI AYRIŞTIRILACAK

Yönetmelik değişikliğiyle, elektronik para kuruluşlarının müşteri fonlarını diğer varlıklardan ayrı tutma yükümlülüğü bir kez daha vurgulandı. Bu fonların teminat olarak gösterilemeyeceği ve yalnızca ilgili amaçlar doğrultusunda kullanılabileceği belirtildi.

Ayrıca, müşteri bazlı takip zorunluluğu getirilirken, haciz ve benzeri işlemlerin yalnızca kuruluşlar aracılığıyla yürütüleceği ifade edildi.

Düzenlemeye göre nemalandırmadan elde edilen net getiriler, gerekli kesintilerin ardından ertesi iş günü koruma hesaplarına aktarılacak. Nema tutarlarının ayrı izlenmesi şartıyla, bu gelirlerin kuruluşlar tarafından serbestçe kullanılabileceği kaydedildi.

Bu arada kuruluşların faaliyet izninin geçici olarak durdurulması halinde söz konusu fonların nemalandırılamayacağı hükme bağlandı.

Yeni düzenleme ile ödeme ve elektronik para sektöründe hem fon güvenliğinin artırılması hem de finansal sistemde daha etkin bir kaynak yönetimi sağlanması hedeflendi.

