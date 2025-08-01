Geçtiğimiz Haziran ayında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vefatının 52. gününde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programlarla anıldı.MANİSA (İGFA) - Elim bir kaza sonucu yaşama veda eden Başkan Ferdi Zeyrek için ilk olarak Çatal Mezarlığı’ndaki kabri başında dualar eşliğinde anma programı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç ile belediye bürokratları, kabir ziyaretinin ardından Zeyrek Ailesi tarafından düzenlenen lokma hayrına katıldı. Manisa’da merhum Başkan Zeyrek’in öncülüğünde hayata geçirilen Kent Lokantası şubelerinde de vatandaşlara ücretsiz yemek ikram edildi.

Anma programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda yaklaşık 2 bin kişilik hayır yemeği dağıtıldı. Hayır yemeğine, Ferdi Zeyrek’in ailesinin yanı sıra CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, ilçe belediye başkanları, belediye bürokratları ile Manisalılar katıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki programın ardından Hatuniye Camii’nde okunan mevlit ile merhum Başkan Ferdi Zeyrek dualarla yad edildi.

“Aziz Hatırasını ve Bıraktığı Değerleri Yaşatmaya Daima Devam Edeceğiz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada, “Merhum Başkanımız Ferdi Zeyrek’i, vefatının 52. gününde Manisa’mızda dualarla andık. Onun aziz hatırasını ve bıraktığı değerleri yaşatmaya daima devam edeceğiz. Gönüllerde silinmez izler bırakan Başkanımızı rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz” ifadelerini kullandı.