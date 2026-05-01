Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda emeğin, üretimin ve kalkınmanın en temel unsuru olduğunu belirterek, 'Alın teriyle çalışan, üreten ve değer katan tüm emekçilerimiz, güçlü Türkiye'nin inşasında büyük paya sahiptir. İşçi ve işveren, unutmayalım ki çalışma hayatının birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki asli unsurudur. Müreffeh Türkiye'ye ancak bu birlik ve beraberlikle ulaşabiliriz' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu mesajında şu cümlelere yer verdi: '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, emeğin kutsallığını, dayanışmanın gücünü ve birlikte üretmenin önemini bir kez daha hatırladığımız anlamlı bir gündür. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiası olarak, girişimciliği, yatırımı önemsediğimiz gibi iş dünyamızın her kademesinde emeğin hakkının korunmasını, çalışma hayatının daha adil ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını da samimiyetle önemsiyoruz.

Ülkemizin büyümesi, refahın artması ve küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşması; işçi ve işverenin karşılıklı anlayış, diyalog ve iş birliği içinde hareket etmesiyle mümkündür. Ortak hedefimiz; daha fazla istihdam, daha güçlü üretim ve herkes için daha müreffeh bir Türkiye'dir.

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor; sağlık, huzur ve başarı dolu bir gelecek diliyorum.'