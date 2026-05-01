Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verileri değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'nin mart ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 1,39 oranında azalarak 314 milyon 106 bin 541 dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Geçen yılın aynı ayına kıyasla da ihracatta yüzde 3,46 oranında bir düşüş yaşandığını ifade eden Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, son 12 aylık toplam ihracatın ise yüzde 2,18 artışla 3 milyar 840 milyon 238 bin dolara ulaştığını kaydetti.

Mart ayında Kayseri'den 145 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Büyüksimitci, en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkelerin sırasıyla Almanya, ABD ve İtalya olduğunu söyledi. Aynı dönemde ihracatta öne çıkan sektörlerin ise kablo, mobilya ve elektrikli ev aletleri olduğunu vurguladı.

ABD-İsrail-İran savaşının enerji fiyatlarından lojistik maliyetlere, tedarik zincirlerinden finansal piyasalara kadar birçok alanda etkisini hissettirdiğini ifade KAYSO Başkanı Büyüksimitci, 'Mart ayında ihracatımızda bir miktar gerileme yaşandığını görüyoruz. Şubat ayında yakalanan artış eğiliminin ardından gelen bu düşüşte, küresel ölçekte artan belirsizliklerin ve özellikle ABD-İsrail-İran savaşının önemli etkisi oldu. Bu gelişmeler başta Orta Doğu olmak üzere birçok ihracat pazarımızda talep daralmasına, lojistik süreçlerde aksamalara ve ticaret akışında yavaşlamalara neden olmakta, sipariş süreçlerini ve üretim planlamasını doğrudan etkilemektedir' dedi.

Özellikle enerji ve ham madde maliyetlerindeki artışın, sanayicilerin rekabet gücünü zorlayan en önemli unsurlar arasında olduğunu ifade eden Büyüksimitci, 'Böylesi öngörülemez ve kırılgan bir ortamda sanayicilerimizin daha temkinli, planlı ve esnek hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Riskleri doğru analiz eden, pazar çeşitliliğini artıran, alternatif tedarik kanalları geliştiren ve üretim süreçlerinde esnekliğini güçlendiren firmalarımız, bu süreci daha sağlıklı ve kontrollü şekilde yönetecektir' ifadelerini kullandı.

Döviz dönüşüm desteğinin en az bir yıl daha uzatılması gerektiğini ifade eden Büyüksimitci, 'Merkez Bankamız tarafından uygulanan döviz dönüşüm desteği bu gün itibarıyla sona erdi. Mevcut küresel şartlar ve rekabet baskısı göz önünde bulundurulduğunda, ihracatçımızın rekabet gücünü koruyabilmesi adına bu desteğin en az bir yıl daha uzatılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz' dedi.