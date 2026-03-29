Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK tarafından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı. Başkan Büyükkılıç, öğrencilere seslenerek, 'Siz Çanakkale ruhundan ilham alan bu milletin asil evlatlarısınız' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki eğitim, kurs ve kültür sanat faaliyetlerinde öncü kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş. özel gün ve haftalara özel etkinlere imza atmaya devam ediyor.

Öğrenci ve genç dostu başkan olarak nitelendirilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 'Bir Milletin Fedakârlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti: Çanakkale' programına katıldı. Programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkan Vekili Muammer Topsakal ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ile KAYMEK öğrencileri ve veliler katıldı.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programı, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi görürken, Çanakkale ruhunu yansıtan içerikleriyle duygu dolu anlara sahne oldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın olmazsa olmaz olan dönemlerden birisinin de 18 Mart 1915 gününün olduğunu kaydetti.