KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya gelerek, Kayseri'nin spor alanındaki mevcut durumu ve gelecek hedeflerini kapsamlı şekilde ele aldı.

Görüşmede, 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanına sahip olan Kayseri'nin, Altın Bayrak ödülüyle taçlandırılan spor başarıları ve 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı süreci değerlendirildi. Başkan Büyükkılıç, şehrin spor altyapısının güçlendirilmesi, gençliğe yönelik yatırımların arttırılması ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaları Bakan Bak'a aktardı. Büyükkılıç, nazik ev sahipliği dolayısıyla Bakan Bak'a teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, Ankara temasları kapsamında, ayrıca AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir başkanlığında düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na da katıldı. Toplantıda, yerel yönetimlerin hizmet kalitesinin arttırılması ve şehirlerin daha yaşanabilir hale getirilmesi yönünde yürütülen çalışmalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yerel yönetim vizyonu doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, AK Partili belediyeler olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, ortak akıl ve istişare kültürüyle yürütülen bu toplantıların, belediyecilik anlayışını daha ileriye taşıma noktasında büyük önem taşıdığını belirterek, Kayseri için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.