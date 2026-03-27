Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, ekip arkadaşlarından birinin ayağının kırılması nedeniyle Engizek Yaylası'nda mahsur kalan 8 kişilik dağcı grubu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Alınan bilgilere göre, dağlık alanda ilerledikleri sırada gruptaki bir kişinin ayağının kırılması üzerine ilerleyemeyen dağcılar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Jandarma, UMKE ve ELKUD ekipleri katıldı.

Zorlu arazi ve olumsuz hava şartlarına rağmen sürdürülen çalışmalar sonucunda ekipler, mahsur kalan dağcılara ulaştı.

Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı dağcı, müdahalenin ardından jandarmaya ait helikopterle Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer grup üyeleri ise gerekli güvenlik önlemleri alınarak bölgeden tahliye edildi.