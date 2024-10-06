Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Lisesi’nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımı ile gerçekleşen ‘Öğretmenler Odası’ programında eğitimciler ve öğrenciler ile buluştu.KAYSERİ (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in her hafta farklı şehirlerde gerçekleştirdiği ‘Öğretmenler Odası’ programı bu hafta ise Kayseri’de yapıldı.

Bakan Tekin öncülüğünde gerçekleşen programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, partililer, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Tarihi Kayseri Lisesi’nde düzenlenen toplantıda değerlendirmelerde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizle bir araya geldik. Donanımlı ve değerlerine sahip çıkan bir nesli ülkemizin en büyük ve en önemli sermayesidir. Bu anlamda eğitim ve öğretimin de öneminin büyük olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda Sayın Milli Eğitim Bakanımıza ve eğitimcilerimize böylesine etkinlikler düzenleyip gayret gösterdikleri için teşekkür ediyorum” ifadesinde bulundu.

Etkinlikte günün anısına toplu fotoğraf çekimi de gerçekleştirildi.