MELMEK (Melikgazi Meslek Edindirme Kursları) ve İlçe Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü organizasyonu ile verilen kurslara gelen kursiyerlerin hazırlayarak ürettiği el emeği göz nuru eserlerden oluşan Hayat Boyu Öğrenme Yıl Sonu Sergisi açıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Serginin açılışını Kayseri Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Başöğretmen Hakan Tatlı gerçekleştirdi.

Serginin açılış konuşmasını yapan Başkan Mustafa Palancıoğlu, "MELMEK ve İlçe Halk Eğitim Merkez Müdürlüğümüz ile ortaklaşa düzenlediğimiz kurslarımızda eğitim alan kursiyerlerimizin hazırlayarak ürettiği el emeği göz nuru eserlerden oluşan Hayat Boyu Öğrenme Yıl Sonu Sergisi'nin açılışını yaptık. Sergide görücüye çıkan her bir üründe özveri, emek ve sabır var. Kursiyerlerimizin ellerine, emeklerine sağlık. İnşallah Melikgazi olarak Kayseri'de güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Tefrişinde son aşamaya geldik. Melikgazi Belediyesi olarak Hunat Mahallesi’nde eski Dedeman Ortaokulu’nu yeni yerine taşıyarak ömrünü tamamlamış olan betonarme binayı yıkmıştık. Bunun yerine 7 bin metrekarelik alanda yeni yaptığımız parkımızın yanındaki 2 kat ve bodrumdan oluşan eski taş bina olan Nazmi Toker İlkokulu’nun restore ettik. Burası Nazmi Toker Sanat Merkezi adı altında hizmet vermeye başlayacak. Kayseri'nin güzel bir sergi salonu ve eğitim merkezi ortaya çıkmış oldu. Burada çeşitli atölyeler bulunacak. Atölyelerde seramik, çini, takı, fotoğraf stüdyosu, stilistlik gibi birçok alan yer alacak.

Farklı alanlarda verilen eğitimlerden sonra atölye uygulamaları olacak. Yapılan el ürünlerini pazarlamak için Atölye Melikgazi isminde bir projemiz olacak. Dolayısıyla kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sunmuş olacağız. Kadınlarımızın, gençlerimizin ve tüm kursiyerlerimizin bu çabaları bizler için çok kıymetli. Nazmi Toker Sanat Merkezimiz ve Atölye Melikgazi’de de birçok konuda olduğu gibi yine birlikte başarılar elde edeceğiz. Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe ve Halk Eğitim Müdürümüze destekleri için teşekkür ederim.” dedi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de bir konuşma yaparak, “İnsanların olduğu her yerde mutlaka bir öğrenme faaliyeti vardır. Halk Eğitim Müdürlüklerimiz, hayat boyu öğrenme, olgunlaşma enstitülerimiz öğretim faaliyetlerimizin gerçekleştiği kurumlardır. Yıl boyu büyük çaba ve emekle yapılan ürünler burada sergilendi. Emekleriniz için teşekkür eder, öğrenme faaliyetlerinizin ömür boyu sürmesini diliyorum. Hayırlı olsun.” diye konuştu.

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise “Eğitim ve öğretim hayat boyu devam eden bir süreç. Her yaşta yeni şeyler öğreniyoruz. Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezlerinin yürüttüğü faaliyetler çok ama çok önemli. 1 yılın emeğinin sergilendiği bu sergide emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” dedi.

Sergide, geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara kadar birçok farklı branşta hazırlanan ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.