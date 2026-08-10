Ankara'da Keçiören Belediyesi tarafından her yıl yaz ayları boyunca düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Açık Hava Sinema Günleri başladı.

ANKARA (İGFA) - Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarının sinemaseverlerle buluştuğu etkinliğin ilk gösteriminde, usta Yönetmen Ertem Eğilmez'in klasikleşen filmlerinden 'Gülen Gözler' izleyiciyle buluştu. Nursultan Nazarbayev Parkı'nda gerçekleştirilen film gösterimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sandalyelerini alarak etkinlik alanına gelen Keçiörenliler, yaz akşamında açık havada film izleyerek nostalji dolu keyifli bir akşam yaşadı.

Nostaljik bir atmosfer sunarken aileleriyle güzel bir yaz akşamı geçirmek isteyen vatandaşları film gösterimlerine davet eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla hemşehrilerini sinema günlerine davet ederek, 'Vatandaşlarımızı, birbirinden farklı kültür ve sanat etkinlikleriyle bir araya getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yaz akşamlarında güzel anılar biriktirmek için tüm hemşehrilerimizi açık hava sinema günlerimize bekliyoruz.' dedi.

FİLM GÖSTERİMLERİ YAZ BOYUNCA SÜRECEK

Keçiören Belediyesi tarafından sinema gösterimleri öncesinde ikram edilen pamuk şeker ve patlamış mısır, vatandaşlardan tam not aldı. Birbirinden güzel filmleri açık havada izleme fırsatı sunan etkinliklerle vatandaşlara unutulmaz bir sinema deneyimi yaşatan film gösterimleri, önümüzdeki günlerde de misafirlerini ağırlamayı sürdürecek.