Ankara Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü kapsamlı temizlik çalışmalarıyla cadde ve sokakları pırıl pırıl hale getiriyor.

ANKARA (İGFA) - Belirlenen program doğrultusunda mahalle mahalle sürdürülen çalışmalarda önce yollar süpürülüyor, ardından yıkama araçlarıyla cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkanarak detaylı şekilde temizleniyor.

Ekipler, çöp konteynerlerini de özel yıkama ve dezenfekte araçlarıyla hijyenik hale getirerek vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlıyor.

KEÇİÖREN'İN DÖRT BİR YANINDA TEMİZLİK

İlçenin dört bir yanında aralıksız devam eden çalışmalar kapsamında yol kenarlarında biriken atıklar toplanırken, konteynerlerin iç ve dış yüzeyleri yüksek basınçlı su ve dezenfektanlarla temizleniyor.

Düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik uygulamaları sayesinde hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de yaz aylarında oluşabilecek kötü koku ve haşere oluşumu engelleniyor.

'TEMİZ BİR KEÇİÖREN İÇİN ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Keçiörenlilerin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını devam ettirmeleri için temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, 'İlçemizin her mahallesinde planlı ve programlı şekilde temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Cadde ve sokaklarımızı süpürüp yıkıyor, çöp konteynerlerimizi düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Hemşehrilerimizin temiz bir çevrede yaşamaları en önemli önceliklerimizden biridir. Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Keçiören için ekiplerimiz özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.' dedi.

VATANDAŞ TEMİZLİK ÇALIŞMASINDAN MEMNUN

Titizlikle sürdürülen çalışmalar, ilçe sakinleri tarafından da takdirle karşılanıyor. Mahallelerinde gerçekleştirilen temizlik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve ekibine teşekkür etti.