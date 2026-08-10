Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Ankara Kültür Yaz Sahnesi' etkinlikleri kapsamında Türk pop müziğinin efsane ismi Kayahan'ı iki gün süren özel konser programıyla andı.

ANKARA (İGFA) - Usta sanatçının unutulmaz eserleri; kızı Beste Açar, Kent Orkestrası ve konuk sanatçıların yorumlarıyla Altınpark ve Dikmen Vadisi'nde Başkentlilerle buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle yaz akşamlarını renklendirmeye devam ediyor. ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 'Ankara Kültür Yaz Sahnesi' programı kapsamında düzenlenen 'Kayahan İmza Konseri', Başkentlilere 90'lar nostaljisi yaşattı.

ALTINPARK VE DİKMEN VADİSİ'NDE 90'LAR NOSTALJİSİ

Zafer Gökçer şefliğindeki Kent Orkestrası'nın eşlik ettiği konserlerde Kayahan'ın kızı Beste Açar ile konuk sanatçılar Erdal Çelik, Erdinç Erişmiş ve Zeynep Türkeş, Kayahan'ın hafızalara kazınan 22 seçkin eserini Başkentliler için seslendirdi.

Açık havada ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklere Ankaralı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

KÖROĞLU: 'KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ KENTİN FARKLI NOKTALARINA TAŞINMALI'

Konserde konuşan ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, kültür ve sanat etkinliklerinin kentin farklı noktalarına taşınmasının önemine dikkat çekti.