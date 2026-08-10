Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde sürdürdüğü ulaşım yatırımları kapsamında Akkuş'ta bir grup yolunu daha beton yol konforuna kavuşturuyor. 7 kilometrelik Akkuş Salman-Seferli grup yolunun bu yıl programlanan 2 kilometrelik bölümünde beton yol çalışması gerçekleştiriliyor.

ORDU (İGFA) - Kırsal mahallelerin ulaşım standardını yükseltmek amacıyla sürdürülen çalışmalar, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Yıllardır yol çalışması beklediklerini belirten Salman Mahallesi Muhtarı Hami Yalta ve mahalle sakinleri, hayalini kurdukları hizmete kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Çalışmaların mahalle için önemli bir kazanım olduğunu belirten Salman Mahallesi Muhtarı Hami Yalta ve vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kırsal mahallelerde önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

'Ordu Büyükşehir Belediyesinin beton yol çalışması mahallemizde devam ediyor. Hayal ettiğimiz yolumuza kavuşuyoruz. Büyükşehir olmasaydık kırsala bu hizmetler gelmezdi. Biz belde olduğumuz dönemde nüfusumuz giderek azalıyordu ve kendimize yetemiyorduk. Şimdi güzel çalışmalar yapılıyor. Bunun süreceğine inancımız tam. Kısa sürede bu yol çalışmasını da tamamlayarak vatandaşların hizmetine kazandıracağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz' dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Salman ve Seferli mahalleleri arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.