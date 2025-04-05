Mehmet Topal’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi play-out’ta Sepsi’yi 2-1 yenerek önemli ve ‘özel’ bir galibiyet elde etti. Romanya Down Sendromlular Derneği’nden özel çocuklarla sahaya çıkan Mehmet Topal ve takımı Romanya’da bir ilki gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Romanya 1’inci Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti, play-out mücadelesinde Sepsi ile karşılaştı. Konuk ekip maçın 1’inci dakikasında Omar El Sawy’nin bulduğu golle öne geçti. Ev sahibi Petrolul Ploieşti 10’uncu dakikada Alexandru Mateiu’nun rakip fileleri havalandırmasıyla beraberliği yakaladı. Dakikalar 38’i gösterirken Christian Irobiso, rakip fileleri havalandırarak takımını öne geçiren gole imza attı: 2-1.

Mücadelenin 61’inci dakikasında konuk ekipten Cosmin Matei, Sergiu Hanca’nın müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Horia Mladinovici, Sergiu Hanca’ya kırmızı kart gösterdi ve Petrolul Ploieşti 10 kişi kaldı. Mücadeleden kopmayan ve baskılı oyununu devam ettiren Mehmet Topal’ın öğrencileri, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Petrolul Ploieşti puanını 24’e çıkararak 2’nci sıraya yükseldi.

MEHMET TOPAL, ÖZEL ÇOCUKLARI KONUK ETTİ

Sorumluluk projelerine verdiği destekle adından sürekli söz ettiren Mehmet Topal, Romanya’da bir ilke imza attı. Topal, Romanya Down Sendromlular Derneği ile önemli bir proje gerçekleştirdi. Dernekte yer alan özel çocuklar, futbolcularla el ele mücadele öncesindeki seremonide yer aldı. Ardından ise karşılaşmayı kendilerine ayrılan yerde takip ettiler.

MEHMET TOPAL: “ONLARIN KATKISI İLE SAHADAN GALİP AYRILDIK”

Petrolul Ploieşti Teknik Direktörü Mehmet Topal, özel çocukların maçta yer alması ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de de birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldım. Bu ayrı bir mutluluk verici bir durum. Sporun birleştirici gücüyle daha önce yapılmayan bir şeyi gerçekleştirdik. Romanya Down Sendromlular Derneği’nden gelen özel çocuklarımız ile seremoniye çıkmak onların yüzündeki mutluluğu görmek paha biçilemez. Güzel ve özel bir gün oldu. Bize verdikleri destekten dolayı çok mutluyum. Onların katkısı ile sahadan galip ayrıldık.”

“OYUNCULARIM MÜKEMMEL BİR MÜCADELE ÖRNEĞİ GÖSTERDİ”

Mehmet Topal, karşılaşma hakkında ise “10 kişi kaldıktan sonra oyuncularım mükemmel bir mücadele örneği gösterdi. Hepsiyle gurur duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Bugün bir takım nasıl olur gösterdik. Taraftarlarımız da bizi yalnız bırakmadı kendilerine de teşekkür ediyorum. Bizim için güzel bir gündü ve galibiyetin tadını çıkaracağız. 1-0 geriye düştüğümüzde bile içimde bir şüphe olmadı. Maçtan önce de söylemiştim zaten bu hafta yaptığımız çalışmalardan dolayı içim çok rahattı. Maçı çevireceğimizi biliyordum. 2 maçtır 10 kişi kalıyoruz, yapmak istediklerimizi oyuna almak istediğimiz oyuncuları dahil edemiyoruz ama hiçbir problem yok. Biz bir takımız. Kim oynarsa oynasın burada önemli olan takımın galibiyeti” dedi.