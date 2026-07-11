Çin'de düzenlenen ISF Liselerarası Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden İstanbul Sancaktepe Okyanus Koleji Kız Voleybol Milli Takımı, dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Milli takım, İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

Mesut IŞIK / İSTANBUL (İGFA) - Çin'de gerçekleştirilen Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Liselerarası Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden İstanbul Sancaktepe Okyanus Koleji öğrencilerinden oluşan Kız Voleybol Milli Takımı, organizasyonu dünya ikincisi olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

32 takımın mücadele ettiği şampiyonada grup aşamasını namağlup geçen ay-yıldızlı ekip; Gürcistan, Danimarka, Çin Makao ve Belçika'yı mağlup etti. Çeyrek finalde Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni eleyen milli takım, yarı finalde ev sahibi Çin'i kendi seyircisi önünde yenerek finale yükseldi.

Finalde Chinese Taipei ile karşılaşan temsilcimiz, mücadeleyi 3-1 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Böylece Okyanus Koleji, 2016 yılından bu yana organizasyonda finale yükselen ilk Türk kız okul takımı unvanını da elde etti.

Aynı şampiyonada Türkiye'yi temsil eden TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Milli Takımı ise dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Türkiye, organizasyonu kızlarda dünya ikinciliği, erkeklerde ise dünya şampiyonluğu ile tamamladı.

İSTANBUL'DA COŞKULU KARŞILAMA

Dünya ikincisi olarak yurda dönen Okyanus Koleji Kız Voleybol Milli Takımı, İstanbul Havalimanı'nda aileleri, öğretmenleri, okul yöneticileri ve sevenleri tarafından çiçekler ve alkışlarla karşılandı.

Başantrenör Hüseyin Doğanyüz, elde edilen başarının iki yıllık yoğun hazırlık sürecinin ürünü olduğunu belirterek, ev sahibi Çin'i yarı finalde mağlup ederek finale çıkmanın büyük gurur yaşattığını söyledi. Hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade eden Doğanyüz, iki yıl sonra düzenlenecek organizasyonda altın madalya için yeniden mücadele edeceklerini dile getirdi.

'BAŞARI ORTAK EMEĞİN ÜRÜNÜ'

Okyanus Kolejleri Sportif Direktörü İbrahim Cengiz de başarının eğitim ve sporun birlikte yürütüldüğü modelin bir sonucu olduğunu vurguladı. Dünya Şampiyonası'na sekizinci kez katıldıklarını belirten Cengiz, bugüne kadar altı dünya şampiyonluğu, iki dünya ikinciliği ve bir dünya üçüncülüğü elde ettiklerini hatırlatarak, başarıda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Takım kaptanı Zeynep Penelope Darnel ise dünya ikinciliğinin büyük bir başarı olduğunu belirterek, 'Türkiye'yi ve Okyanus Koleji'ni temsil etmek bizim için büyük bir gurur. Hedefimiz şampiyonluktu ancak dünya ikinciliği de çok değerli. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi önümüzde Türkiye Şampiyonası var ve çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz.' dedi.