Emekli aylığına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM'nin gündeminde görüşülmeye bugün de devam ediyor. Düzenleme ile en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltilmesi öngörülürken, işverene asgari ücret desteği de 2025 yılı için bin lira olarak belirlendi. Teklifin görüşmeleri kaldığı yerden Genel Kurul'da yeniden başladı.ANKARA (İGFA) -TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerinde görüşmeler dün tamamlanmıştı.

Genel Kurulda, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin de Muş, düzenlemenin 2025 yılı Ocak ödeme döneminden itibaren geçerli olacağını belirterek, "Teklifin Meclis'te kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi halinde herhangi bir hak kaybının söz konusu olmaması ve 2025 Ocak aylıklarının fark ödemelerinin yapılması öngörülmekte." demişti.

Genel Kurulda daha sonra teklifin maddeleri üzerinde görüşmelerde, düzenlemenin birinci maddesi üzerindeki önergenin oylaması öncesinde yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine birleşimi bugüne kalmıştı.

TBMM Genel Kurulu, saat 14.00 itibariyle teklifin görüşmelerine devam etmek üzere yeniden toplandı.

https://twitter.com/TBMMGenelKurulu/status/1884920351412322683

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın yönettiği 51. birleşimde İç tüzük'ün 59'uncu maddesi kapsamında gündem dışı konuşmalar yapılıyor.