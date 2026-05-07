Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Mecidiyeli genç yetenek Tuna Öztoprak; azmi, disiplini ve havuzdaki üstün performansıyla Yüzme Milli Takım karmasına seçilerek Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme hakkı kazandı.

Başarılı sporcunun milli karma kadrosuna dahil edilmesi, özellikle memleketi Keşan ve Mecidiye'de sevinçle karşılandı.

Mecidiye Muhtarı Gürkan Akça, genç sporcuyu tebrik ederek, 'Mecidiyeli hemşehrimiz Tuna Öztoprak'ın ülkemizi yüzme alanında temsil edecek olması bizleri onurlandırmıştır, gururlandırmıştır. Genç sporcumuzu azmi, disiplini ve sergilediği üstün performansı dolayısıyla tebrik ediyoruz. Kendisine spor yaşamında ve milli takım kariyerinde başarılarının devamını diliyoruz.' dedi.