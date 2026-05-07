KONYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek finalinde Fenerbahçe Koleji Rams ile eşleşen Konya Büyükşehir Belediyespor, mutlu sona ulaşarak yarı finale yükseldi.

Serinin üçüncü ve son karşılaşmasında Selçuklu Belediyespor Salonu'nda taraftarı önünde parkeye çıkan sarı-siyahlılar, rakibini 91-63 mağlup ederek seriyi 2-1 kazandı ve adını son dört takım arasına yazdırdı.

İstanbul'da oynanan ikinci maçın ardından seride durumu eşitleyerek moral bulan rakibine karşı baştan sona üstün bir oyun sergileyen Büyükşehir, mücadele boyunca rakibine adeta nefes aldırmadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Konya temsilcisi, ilk periyodu 22-8'lik skorla önde kapattı. İkinci çeyrekte hücumdaki üretkenliğini artıran ve 6 farklı oyuncusundan skor katkısı alan Büyükşehir, soyunma odasına 48-26 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyotta konuk ekip farkı azaltmaya çalışsa da oyunun kontrolünü bırakmayan sarı-siyahlılar, final periyoduna 65-50 önde girdi. Son çeyrekte taraftarının büyük desteğini de arkasına alan Büyükşehir, tempolu ve özgüvenli oyununu sürdürerek parkeden 91-63'lük net bir galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı finaline yükselerek Gaziantep Basketbol'un rakibi oldu. İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği yarı final mücadelesinde ilk maç 10 Mayıs Pazar günü Gaziantep'te oynanacak. Karataş Şahinbey Spor Salonu oynanacak mücadele 14.00'te başlayacak.

Büyükşehir, yarı final eşleşmesinin ikinci maçında rakibiyle 13 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.