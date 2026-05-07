Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, mevcut başkanın görevi bırakacağını açıklamasının ardından sarı-lacivertli kulüpte yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aday olduğunu açıkladı. Yıldırım, Genel Kurulda aday olacak diğer isimlerede birleşme çağrısında bulundu.,

Kulislerde başkan adayı olacağı konuşulan Aziz Yıldırım, sonunda beklenen açıklamayı yaptı. Yıldırım aday olduğunu açıklarken, "Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe’min geleceğinden endişe etmem nedeniyle, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim, Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum." ifadelerini kullandı.