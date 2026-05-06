Bursaspor Başkanı Enes Çelik TSYD Bursa Şubesi ve bursadanhabervar.com'un düzenlediği kahvaltı organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Segesta Cafe'de düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Enes Çelik, 'Zaman kaybetmeden 1. Lig'e çıkmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ama işimiz bitmedi. Yolcuğumuz devam ediyor. Bu sene Süper Lig'e çıkmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Transfer dönemi henüz başlamadı ama taraftarımız başladı zannediyor. Ligler devam ediyor. Geçtiğimiz seneler gibi kulüpten rica edip transferleri açıklamak olmuyor.' ifadelerini kullandı.

Başkan Enes Çelik şöyle devam etti: '31 Mayıs'ta Mali Genel Kurulumuz olacak. Tüm verileri açık şekilde açıklayacağız. Burada da kendi dönemimizden bir sonraki döneme borç bırakmamak çok önemli. Geçen sene de bırakmamıştık. Bu çok önemli. Borcu arttırmamak bile ciddi bir veriyken biz eksilterek gidiyoruz. Diğer kulüplerden de ciddi anlamda görüşmek isteyen başkanlar oluyor. Elbette bunları gerçekleştirmemizde taraftarımızın çok büyük bir payı var. 2011'de şampiyon olduktan sonraki yol 21 bin forma satmıştık. Biz bu rakama 2 günde ulaşacağımız neredeyse.'

Taraftarımız da sözünü tuttu.' diyerek sözlerine devam eden Başkan Enes Çelik, 'Şampiyonluk için tebrik mesajları devam ederken, kombine bulamıyoruz mesajlarına döndü. Önümüzdeki sene Ocak-Şubat ayı gibi Süper Lig kombinelerini satışa çıkartacağız. Hazır şekilde kampa göndermek çok önemli. Planlamalarımız aynen devam ediyor.' dedi. Yabancı transferleriyle ilgili de dikkat çeken açıklama yapan Başkan Enes Çelik, '5 yabacı 2 yerli. Bonservisle alacağımız oyuncu sayısı 1 ya da 2 olacak. 12 milyon euroluk bütçe çalışmamız vardı.' ifadelerini kullandı.

Transferlerle ilgili konuşan Enes Çelik, 'Bir yabancı oyuncunun transferini bitirdik. Ancak ligleri devam ediyor. Mayıs'ın ortasında açıllayacağız. 2 oyuncu da bitme aşamasında. Yabancı oyuncuların da gelme sıcaklığı var. Avrupa'nın üst liglerinde oyuncular olduğu için Türkiye'de bir alt lige gelecekler. O yüzden rakam olarak biraz fazla istiyorlar. O lig farkı dezavantajını yaşıyoruz. Süper Lig'de devam edeceğimiz oyuncular olmasına dikkat ediyoruz. Süper Lig-Konferans Ligi seviyesinde oyuncular bakıyoruz. Lig ortalaması üzerinde olması için gayret gösteriyoruz. Dinamik bir süreç yaşıyoruz. Birçok takım hazır önerilen transferler yapıyor. Ama biz öyle yapmıyoruz. Elbette gelen mesajlara bakıyoruz. Bizim de ağırdan aldığımız süreçler oluyor. Daha iyisini buluyor muyuz diye. 27 Haziran'daki kampın ilk etabına %95 oranında transferi bitirmek. 1 kontenjan tutmak istiyoruz.' dedi.

7 futbolcu ile yolların ayrılacağını açıklayan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, 'Mevcut futbolcularımız müthiş performans gösterdiler. 7 oyuncu gelecek 7 oyuncu da gidecek. Kesinleşenler var, kesinleşmeyenler var. Minimum 7 oyuncu olacak. İstemeye istemeye ayrılacağız. Çok da sevdiğim kardeşlerim var. Elimde olsa tutarım. Ama Bursaspor'u düşünmemiz lazım. Profesyonellik bunu gerektiriyor.' şeklinde konuştu. Ali Ay'la ilgili görüşmenin önümüzdeki hafta cuma günü gerçekleşeceğini dile getiren Çelik, 'Ali Ay'la bu hafta için randevu talep ettim. Önümüzdeki hafta Cuma günü görüşme gerçekleşteceğiz. Ondan sonraki hafta da açıklama yapacağız. Olumlu ya da olumsuz tüm detayları paylaşacağız.' ifadelerini kullandı.

Bursaspor adının geçtiği her yerde kafaya oynamayalı.' diyerek basketbol şubesi hakkında konuşan Enes Çelik, 'İlk 4'e 5'w oynayacak bir Bursaspor Basketbol olmalı. Ya tam yapmalı ya da hiç yapmamalı. Hem basketbol hem de futbolu yönetirken birçok kulüp perişan oluyor. Ayrı kurumsal kişilik olması önemli. Sezer başkanın da ciddi emeği var. Sene başında kendisiyle görüştüm. 'Sponsorluklarla alakalı eğer netleşmeyen bir durum olursa tekrar bir araya gelelim ve çözüm üretelim' demiştim. Kendisi de bize yük olmak istemedi ve sezon öyle başladı. Sezonun o şekilde başlaması doğru değildi. Krizler yaşandı ve destek olmaya çalıştık. Ligde de kaldı takım. Benim isteğim şu: Bursaspor tek takım olmalı. Bursaspor Basketbol'u sahiplenecek farklı gruplar da olabilir. Sezer başkanı da üzmeden Bursaspor'un daha başarılı olacağı bir şekilde TOFAŞ'la masaya oturulup güçlü bir yapı oluşturulmalı. Bu masanın oluşmasında elimizden geleni yapmalıyız. Bursa'nın tek güçlü takımla yola başlaması lazım. Gerekli girişimleri yapacağız.' dedi.

Segesta Cafe'ye Özel Teşekkür

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, TSYD ile Bursadanhabervar.com ortaklığında gerçekleştirilen organizasyona ev sahipliği yapan Segesta Cafe'nin sahipleri Sedat Huz ve ortağı Ufuk Aydın'a teşekkürlerini iletti. Sedat Huz ve Ufuk Aydın başkan Enes Çelik'e plaket hediye etti. Keyifli organizasyonun ardından Başkan Enes Çelik ve basın mensupları Segesta Cafe'nin bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.