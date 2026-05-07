Çanakkale'de düzenlenen U18 Gençler Bölge Şampiyonası'nda Keşanspor fırtınası esmeye devam ediyor. B Grubu'nda mücadele eden Keşanspor, üst üste aldığı farklı galibiyetlerle final yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - U18 Gençler Bölge Şampiyonası'ndaki ilk maçında Manisa 45 Yıldızspor'u 8-1 mağlup ederek gövde gösterisi yapan Keşanspor U18 takımı, karşılaştığı Kapaklı Sitespor'u da net bir skorla, 3-0 yenerek B Grubu lideri olarak tamamladı.

Genç yetenekleriyle sahada baskın bir oyun sergileyen Keşanspor, turnuvanın en dikkat çeken ekiplerinden biri oldu.

İlk iki maçında rakip filelere toplam 11 gol gönderen Keşanspor, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Keşanspor U18 takımı, grubundaki şampiyonluk maçına Akhisar 1922 takımı ile çıkacak.

Keşanspor, A Grubu Birincisi Akhisar temsilcisini de mağlup etmesi durumunda şampiyon olarak turnuvayı tamamlayacak