Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yolunda büyük avantaj sahibi olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul'da düzenlenen 50. Yıl Federasyon Kupası çeyrek finalinde Yenimahalle Belediyespor'u 33-26 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

BURSA - Ligde en yakın rakibi önünde 1 maç eksiğine rağmen bitime 3 maç kala 4 puan fark elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Federasyon Kupası'nda da finale koşuyor.

8 ekibin yer aldığı organizasyonda çeyrek finalde Yenimahalle Belediyespor'la karşılaşan Büyükşehir Belediyespor, THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda karşılaştığı Ankara ekibini geçti ve adını son 4 takım arasına yazdırdı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, mücadelede rakibi karşısında 12. dakikayı 9-6 önde geçti. Karşılaşmanın 15. dakikasını da 15-12 üstünlükle geçen Büyükşehir Belediyespor, 24'te farkın 1 sayıya (15-14) inmesine engel olamadı.

Mücadelenin ikinci yarısına ise 19-16 önde giren Büyükşehir Belediyespor, devrenin başında farkın tekrar 1 sayıya inmesine engel olamadı. Karşılaşmanın 37. dakikasını 22-21 üstünlükle geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilerleyen bölümde 8-0'lık bir seri yakaladı ve 50. dakikayı 9 sayılık farkla 30-21 önde geçti.

Mücadeleden de 33-26 galip ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Federasyon Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. Bu arada karşılaşmanın en değerli oyuncusu Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Beyzanur Türkyılmaz seçildi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, 50. Yıl Federasyon Kupası yarı finalinde 7 Mayıs 2026 Perşembe günü (yarın) saat 17.00'de yine THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda Eskişehir Odunpazarı ile finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek.