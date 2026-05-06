Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ücretsiz Spor Okulları' meyvelerini veriyor. Büyükşehir'in eğitim programından yararlanan Çayırova Alparslan İlkokulu öğrencisi Zümra Zülfiye Yılmaz, Kocaeli Yıldızlar Karate Şampiyonası minikler kategorisinde il birincisi olarak kısa sürede önemli bir başarıya imza attı.

KOCAELİ (İGFA) - Alanında uzman spor eğitmenleri ile kentin spor geleceğini tasarlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni şampiyonların yetişmesine de imkân sağlıyor. Kocaeli'de genç yetenekler, Başkan Büyükakın'ın vizyonu ve sporun gelişimine verdiği büyük destekle uluslararası standartlara uygun şekilde üst düzey sporcu olarak yetiştiriliyor.

Spor ve sporcu verimini artırmak için Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi'nde (SPORTAM) Yetenek Keşif Programı'nı uygulayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin spor karnelerini çıkarıyor. Spor Okullarında eğitim alan öğrencilerin motorik özellikleri, bilimsel temelli test ve ölçümlerle belirleniyor. Bu değerlendirmeler sonucunda yetenekli öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü başta olmak üzere il genelindeki spor kulüplerine yönlendirilerek yatkın oldukları branşlarda gelişim göstermeleri sağlanıyor.

ZÜMRA'DAN KISA SÜREDE BÜYÜK BAŞARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlarken, yeteneklerini keşfedip doğru branşlara yönlendiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Çayırova Alparslan İlkokulu'nda hizmet verdiği Spor Okulları Eğitim Programlarından faydalanan ikinci sınıf öğrencisi Zümra Zülfiye Yılmaz, aldığı cimnastik eğitimi ile dikkat çekici bir gelişim gösterdi.

Aralık ayında yapılan 'Yetenek Keşif Programı' sonucunda testleri başarıyla tamamlayan ve yetenek keşif programına dahil edilen 8 yaşındaki Zümra daha yatkın olduğu branşa yönlendirilerek karateye başladı. Bu kapsamda Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Kocaeli Yıldızlar Karate Şampiyonası minikler kategorisinde il birincisi olan Zümra kısa sürede önemli bir başarıya imza attı. Spor Okullarının bu başarısı, çocukların yeteneklerini keşfetme, doğru yönlendirme ve sürdürülebilir gelişim sağlama konusundaki vizyonunun en somut örneklerinden biri olarak öne çıktı.

'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Alparslan İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Zümra Zülfiye Yılmaz, aynı zamanda Spor Okullarında cimnastik çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Yetenek Keşif Programı'nda bir yıl eğitim aldığını anımsatarak, 'Eğitim sürecinde de üstün yetenekli olduğum belirlenince karate branşına yönlendirildim. Kocaeli Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda ilk maçıma çıktım. İlk maçımda da minikler kategorisinde şampiyon oldum. Bana bu imkânı sağladıkları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum' dedi.