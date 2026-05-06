Kayseri Talas Belediyesi personeli Şehit Kemikkıran, uluslararası arenada elde ettiği büyük başarıyla hem Talas'ın hem de Türkiye'nin göğsünü kabarttı.

KAYSERİ (İGFA) - 28 Nisan - 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında Roma'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Şehit Kemikkıran, takım arkadaşı Yiğit Caner Aydın ile birlikte W1 Erkek Çiftler kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu.

Final müsabakasında ev sahibi İtalya ile karşılaşan milli sporcular, üstün bir performans sergileyerek rakibini 6-2 gibi net bir skorla mağlup etti. Büyük bir mücadeleye sahne olan finalde elde edilen bu galibiyet, Türk para okçuluğunun gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İLK ULUSLARARASI ŞAMPİYONADA AVRUPA REKORU

Şehit Kemikkıran, kariyerindeki ilk uluslararası organizasyonda yalnızca şampiyonlukla yetinmedi, aynı zamanda W1 Erkek Çiftler kategorisinde Avrupa rekoru kırarak önemli bir başarıya daha imza attı. Bu tarihi sonuç, sporcunun azmi ve disiplinli çalışmasının en somut göstergesi oldu.

BAŞKAN YALÇIN'DAN TEBRİK MESAJI

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

'28 Nisan - 3 Mayıs 2026 tarihlerinde Roma'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda, çalışma arkadaşımız Şehit Kemikkıran ve takım arkadaşı Yiğit Caner Aydın finalde ev sahibi İtalya'yı 6-2 gibi net bir skorla geçerek Avrupa Şampiyonu oldu. Tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.'

Talas Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği destekle yalnızca şehirde değil, uluslararası arenada da adından söz ettirmeye devam ederken; elde edilen bu anlamlı başarı, Talas'ın vizyoner belediyecilik anlayışının bir yansıması olarak öne çıktı