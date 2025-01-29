Millî Eğitim Bakanlığınca lise öğrencilerinin üniversiteye hazırlık sürecinde hedeflerine daha etkin şekilde ulaşabilmesi için hayata geçirilen yapay zekâ destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ; "canlı dersler", "deneme sınavları", "konu özeti kitapları" ve diğer yeni modülleriyle yarıyıl tatilinde de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve ortaöğretim kademesindeki tüm öğrencilere bulundukları yer ve koşullardan bağımsız eşit eğitim imkânları sunmak amacıyla tasarlanan "MEBİ" Platformu'ndan bugüne kadar 719 bin 479 öğrenci yararlandı.

Öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerini yarıyıl tatilinde de desteklemek amacıyla MEBİ'de çeşitli faaliyetler belirlenen takvim içerisinde yapılıyor.

MEBİ üzerinden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için 27-31 Ocak tarihlerinde deneme sınavları uygulanıyor. 31 Ocak'a kadar devam edecek deneme sınavlarıyla YKS'ye hazırlanan öğrenciler için "MEBİ" üzerinden AYT konularını kapsayan canlı derslere ilgi yoğun oluyor.

Mezun öğrencilerin de kullanabildiği bireysel öğrenme platformu "MEBİ"ye, "mebi.eba.gov.tr" adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişilebiliyor.