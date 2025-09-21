Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Kılavuzu'nda, afet ve acil durum süreçlerinde yürütülecek psikososyal destek çalışmalarına ilişkin kapsamlı bir yol haritası hazırlandı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 'Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri' kılavuzunda afetlerin yalnızca fiziksel sonuçlarıyla değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal etkileriyle de değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kılavuza özel kaleme aldığı yazısında, afet ve krizlere yönelik müdahale çalışmalarının çok büyük bir önem taşıdığına değindi.

Bakanlık olarak afet ve kriz dönemlerinde en çok etkilenen gruplar arasında yer alan çocuklar ve gençlerin korunmasını, eğitimin sürekliliğini ve eğitim ortamlarının güvenliğini temel sorumluluklarımızın arasında gördüklerini belirten Bakan Tekin, zorlayıcı yaşam olayları sonrası sunulan psikososyal destek hizmetleri kapsamında yürütülen müdahale çalışmaları açısından da psikolojik dayanıklılık ve stresle başa çıkma konusunda MEB ekiplerinin Türkiye'nin en güçlü ekipleri arasında yer aldığını kaydetti.

Çocuklar, ergenler ve yetişkinler üzerinde farklı düzeylerde etkiler bırakan afetlerin ardından, psikolojik sağlamlık ve başa çıkma becerilerinin güçlendirilmesi temel öncelik olarak belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yanı sıra Türk Kızılayı, üniversiteler, yerel yönetimler ve diğer paydaşların afet yönetiminde var olan sorumluluklarına ve kurumlarla iş birliği kapsamında yapılacak olan çalışmalara değinildi.