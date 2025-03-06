Millî Eğitim Bakanlığı eğitimde dijital dönüşüm hamlesini daha ileriye taşımak amacıyla yeni çalışmaya imza attı. Eğitim alanındaki dijitalleşme ve veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü bünyesinde "Yapay Zekâ ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı" kuruldu.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki yeni birim, yapay zekâ uygulamalarının eğitimdeki kullanım alanlarını belirleyerek stratejiler geliştirecek ve yapay zekâ okuryazarlığını artıracak eğitim programları ile materyaller hazırlayacak.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre YEĞİTEK bünyesinde yeni kurulan Yapay Zekâ ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı, eğitim alanındaki dijitalleşme ve veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

YAPAY ZEKÂ VE BÜYÜK VERİ İLE EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Yapay Zekâ ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı, yapay zekâ uygulamalarının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini yönetecek.

Aynı zamanda eğitimde yapay zekâ kullanımına yönelik etik standartların belirlenmesi için çalışmalar yürütecek. Bunun yanı sıra, bilgi teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası projelere de öncülük edecek olan Başkanlık, yapay zekânın eğitimde güvenli ve etkin kullanımını da teşvik edecek.

Başkanlık ayrıca öğretmenlik mesleğine katkı sunacak uygulamalar geliştirilecek, farklı veri türlerinin ortak formata dönüştürülmesi ve veri sözlüğü oluşturulması sağlanacak. Bunun yanı sıra bilgi yönetim sistemlerinde kullanılacak makine öğrenmesi uygulamaları da hayata geçirilecek.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin yapay zekâ destekli sistemleri güvenli bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılacak.

Ayrıca, eğitimde yapay zekâ kullanımını güvenli hale getirmek için çalışmalar yürütülürken veri güvenliği ve gizliliği konusunda düzenlemeler yapılacak. Verilerin doğruluğu ve bütünlüğü sağlanarak eğitim süreçlerine entegre edilen veri analiz modülleri iyileştirilecek ve Bakanlık birimlerinin ihtiyaçları karşılanacak.

Millî Eğitim Bakanlığı, kaliteyi artıracak "yapay zekâ ve büyük veri" hamlesiyle dijital dönüşümü destekleyerek geleceğin öğrenme deneyimini şekillendirecek.