Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yürütülen tercih süreci devam ederken, Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan Tercih Danışmanlığı Komisyonları da öğrenci ve velilere rehberlik hizmeti sunmayı sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - İl genelinde oluşturulan 274 Tercih Danışmanlığı Komisyonu, il millî eğitim müdürlüğü koordinasyonunda okullarda görev yaparak öğrencilerin tercihlerini bilinçli ve doğru şekilde yapabilmeleri için danışmanlık hizmeti veriyor.

Komisyonlarda görev yapan rehber öğretmenler ve eğitim yöneticileri; öğrencilerin yüzdelik dilimleri, akademik başarıları, ilgi ve yetenekleri ile gelecek hedeflerini birlikte değerlendirerek kendilerine en uygun ortaöğretim kurumlarını tercih etmeleri konusunda destek sağlıyor. Veliler de tercih sürecine aktif olarak dâhil edilerek öğrencilerin eğitim hayatını şekillendirecek bu önemli süreçte bilgilendiriliyor.

Öğrenciler ve veliler ayrıca Millî Eğitim Bakanlığınca kullanıma sunulan Rota Maarif platformundan da yararlanabiliyor. Platform sayesinde Türkiye genelindeki resmî ortaöğretim kurumları; okul türü, il, ilçe, alan, pansiyon durumu ve diğer kriterlere göre incelenebiliyor. Okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjan bilgileri ve fiziki imkânları karşılaştırılarak öğrencilere uygun tercih listeleri oluşturulabiliyor.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, tercih sürecinin öğrencilerin geleceğini şekillendiren önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, öğrenci ve velileri tercih danışmanlığı komisyonlarından yararlanmaya davet etti. Bakırtaş, uzman rehberliğiyle yapılacak bilinçli tercihlerin öğrencilerin ilgi, yetenek ve hedeflerine uygun eğitim kurumlarına yerleşmelerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, tercih süreci boyunca tüm öğrenci ve velilerin yanında olmaya devam ederek, doğru ve sağlıklı tercihler yapılabilmesi için rehberlik çalışmalarını sürdürüyor.